Günlük Burç Yorumları / 14 Kasım 2021

Koç

Etrafınızdaki şeyleri daha yakından dinleyin. İnsanları, müziği, kelimeleri ve hatta kuşları. Arada birileriyle de öpüşün iyi gelir.

Boğa

Çevrenizdeki insanlarla ve yerlerle bir olma hissini benimseyin. Bugün duygularınızı kapıp koyverin. Savaşmayın!

İkizler

Yüksek tonda moral konuşmanız bile muhtemelen işleri kontrol altına alamayacak, bu nedenle bu akıntıya kapılmamaya gayret edin.

Yengeç

Birisi güç oyunları oynuyor veya takımda sağlıksız rekabeti kışkırtıyor olabilir. Yakınlarınızın samimiyetine dikkat edin.

Aslan

İlişkideki çatlakları iyileştirmek veya mali durumunuzu gözden geçirmek için güçlü bir zaman.

Başak

Duygusal yenilenmeyi teşvik eden faaliyetlere odaklanmak için mükemmel durumdasınız. Bunu fark edin ve kullanın.

Terazi

Çok ileri gitmemeye, gerçekten istemeyeceğiniz bir şeyin peşinden koşmamaya bakın.

Akrep

Öz-farkındalıkla, yaşamınızın yükseltilmesi veya özel ilgi gösterilmesi gereken alanlarını keşfedebilirsiniz.

Yay

Yaptığınız bazı değişikliklerden dolayı birinin gözü korkabilir. Veya tehdit altında hissetmesi, sizi kaybedeceğinden endişe etmesi olasıdır.

Oğlak

Bugün yaşanan huzursuzluk, hayatınızda nelerin eksik olabileceğine dair ipuçları verebilir. Düşünün bunu!

Kova

Sıklıkla artıları ve eksileri tartıyorsunuz ve barışı korumak istemeye meyillisiniz. İyi ama herkes sizin gibi olumlu olmayabilir.

Balık

Yeni bir bakış açısı ortaya çıkabilir veya heyecan verici bir yoldan sapabilirsiniz. Sapmayın!