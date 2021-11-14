Künye
Kıbrıs 22
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Toz duman oldular!
Toz duman oldular!
37 suç kaydı varmış
37 suç kaydı varmış
Goodluck cezaevine gönderildi
Goodluck cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
İranlıyım Diyen Nijerya Uyruklu Şahsa 1 Gün Tutukluluk
İranlıyım Diyen Nijerya Uyruklu Şahsa...
banner107

Günlük Burç Yorumları / 14 Kasım 2021

Astrolog Murat İpek'ten 14 Kasım 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

14 Kasım 2021 Pazar 09:17
181 Okunma
Günlük Burç Yorumları / 14 Kasım 2021
banner108

Koç

Etrafınızdaki şeyleri daha yakından dinleyin. İnsanları, müziği, kelimeleri ve hatta kuşları. Arada birileriyle de öpüşün iyi gelir.

Boğa

Çevrenizdeki insanlarla ve yerlerle bir olma hissini benimseyin. Bugün duygularınızı kapıp koyverin. Savaşmayın!

İkizler

Yüksek tonda moral konuşmanız bile muhtemelen işleri kontrol altına alamayacak, bu nedenle bu akıntıya kapılmamaya gayret edin.

Yengeç

Birisi güç oyunları oynuyor veya takımda sağlıksız rekabeti kışkırtıyor olabilir. Yakınlarınızın samimiyetine dikkat edin.

Aslan

İlişkideki çatlakları iyileştirmek veya mali durumunuzu gözden geçirmek için güçlü bir zaman.

Başak

Duygusal yenilenmeyi teşvik eden faaliyetlere odaklanmak için mükemmel durumdasınız. Bunu fark edin ve kullanın.

Terazi

Çok ileri gitmemeye, gerçekten istemeyeceğiniz bir şeyin peşinden koşmamaya bakın.

Akrep

Öz-farkındalıkla, yaşamınızın yükseltilmesi veya özel ilgi gösterilmesi gereken alanlarını keşfedebilirsiniz.

Yay

Yaptığınız bazı değişikliklerden dolayı birinin gözü korkabilir. Veya tehdit altında hissetmesi, sizi kaybedeceğinden endişe etmesi olasıdır.

Oğlak

Bugün yaşanan huzursuzluk, hayatınızda nelerin eksik olabileceğine dair ipuçları verebilir. Düşünün bunu!

Kova

Sıklıkla artıları ve eksileri tartıyorsunuz ve barışı korumak istemeye meyillisiniz. İyi ama herkes sizin gibi olumlu olmayabilir.

Balık

Yeni bir bakış açısı ortaya çıkabilir veya heyecan verici bir yoldan sapabilirsiniz. Sapmayın!

Anahtar Kelimeler:
BalıkKovaAslanYengeçYayTeraziIkizlerBoğaGünlük Burç Yorumları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: Yaşananlar kader falan değil!
Erhürman: Yaşananlar kader falan değil!
KITSAB: Memnuniyetle karşılıyoruz
KITSAB: Memnuniyetle karşılıyoruz
Taçoy: Belediye seçimlerinin yapılacağını düşünmüyorum
Taçoy: Belediye seçimlerinin yapılacağını düşünmüyorum
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim