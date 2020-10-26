Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Teminatla serbest kaldı
Teminatla serbest kaldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Bir kişi daha aranıyor
Bir kişi daha aranıyor
Ölümlü kazanın zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kazanın zanlısı mahkemeye çıkarıldı
3 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha tutuklu kalacak

HAFTA BOYUNCA HAVA AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU OLACAK

Meteoroloji Dairesi, KKTC’de havanın hafta boyunca az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacağını kaydetti.  

26 Ekim 2020 Pazartesi 15:38
630 Okunma
HAFTA BOYUNCA HAVA AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU OLACAK

Meteoroloji Dairesi, KKTC’de havanın hafta boyunca az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacağını kaydetti.  

Meteoroloji Dairesi’nin hava raporunda, 27 Ekim - 02 Kasım tarihleri arasında bölgenin alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklendiği belirtildi.

En yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk günü iç kesimlerde ve sahillerde 32 – 35 derece, diğer günlerde ise 28 – 31 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.   
           
Rüzgar periyodun ilk günü Kuzey ve Doğu, diğer günlerde ise Kuzey ve Batı yönlerden orta   kuvvette esecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kendi partisinin adayı varken, başka partinin adaylarına oy verenler sol parti kuramaz!
Kendi partisinin adayı varken, başka partinin adaylarına oy verenler sol parti kuramaz!
KKTC Gazetelerinin Manşetleri / 26 Ekim 2020
KKTC Gazetelerinin Manşetleri / 26 Ekim 2020
Nöbetçi Eczaneler / 24 Ekim 2020
Nöbetçi Eczaneler / 24 Ekim 2020
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim