Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Park halindeki araçtan çaldıkları çek defteriyle araba satın aldılar
Çaldıkları çek defteriyle araba satın...
5 kişinin saldırısına uğradı
5 kişinin saldırısına uğradı
Uyuşturucudan tutuklandı
Uyuşturucudan tutuklandı
Kebap şişiyle adam yaraladı
Kebap şişiyle adam yaraladı

Haziran ayında enflasyon yüzde 1.01

İstatistik Kurumu, enflasyona gösterge kabul edilen Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1.01 değişim gerçekleştiğini açıkladı.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:26
758 Okunma
Haziran ayında enflasyon yüzde 1.01

İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay yayınladığı “2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi”nde, bir önceki aya göre yüzde 1.01, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4.38 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.36 değişim oldu.

İstatistik Kurumu, Tüketici Fiyatları Endeksinin Haziran sonuçlarını açıkladı.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 6.95 ile “lokanta ve oteller” ana grubunda saptandı.

“Mobilya, ev aletleri ve ev” ana grubunda yüzde 3.02, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 2.86, ulaştırma ana grubunda yüzde 1.97, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 1.10, haberleşme ana grubunda yüzde 0.85, eğlence ve kültürde yüzde 0.53, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0.42, sağlık ana grubunda yüzde 0.40, eğitim ana grubunda yüzde 0.03, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 0.01 artış; gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda ise yüzde 1.33 düşüş gerçekleşti.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI SALATALIK, LİMON VE DAVETİYEDE

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 393 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 127 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş oldu. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 313.19'le salatalık, yüzde 64.44'le limon ve yüzde 53.66'yla davetiye oldu.

KARPUZ, KAVUN VE KAYISI UCUZLADI

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 74.22 karpuz, yüzde 65.96 kavun ve yüzde 45.16 ile kayısı oldu.

Anahtar Kelimeler:
İstatistik KurumuEnflasyonTüketici Fiyatları Genel Endeksi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrika sıcakları geliyor, beyin kanaması riskine dikkat!
Afrika sıcakları geliyor, beyin kanaması riskine dikkat!
Varlık Barışı’nda son hafta
Varlık Barışı’nda son hafta
Uzmanından YKS’de alınacak koronavirüs önlemleri
Uzmanından YKS’de alınacak koronavirüs önlemleri
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim