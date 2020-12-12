IDI’DEN “GÖÇ PSİKOLOJİSİ” İÇİN TALEP

Dünyanın en büyük düşünce kuruluşlarından olan IDI (International Dialogue Initiative), 15 birincilik ödüllü “Göç Psikolojisi Belgeseli”ni özel gösterimle izleme talebinde bulundu.

9 ÜLKEDE DAHA YAYINLANDI

Ülkemizin dünya çapında üretimleri ile dikkat çeken yazarı Ferhat Atik’in “Göç Psikolojisi” Belgeseli, yine dünyanın en büyük düşünce kuruluşlarından birisi olan IDI (International Dialogue Initiative) tarafından izlenecek. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hindistan gibi birçok ülkeden 15 kez festival birinciliği alan belgesele ilgi büyük. Belgeselin ilk gösterimlerini Nijerya ve ardından Fransa’da gerçekleştiren Ferhat Atik, geçtiğimiz haftalarda 9 ülkede daha belgeselin gösterimini gerçekleştirmişti.

ŞİMDİ DE IDI’DA

Uluslararası edebiyat ve onur ödülleri sahibi ülkemizin dünya çapında kitapları en çok okunan ve en çok satılan yazarı Ferhat Atik, yarım milyonu aşan kitap satışı yanında, yönettiği film projeleri ile de kütür temsilcimiz oldu. Yazar’ın yönettiği “Göç Psikolojisi Belgeseli”, 15 festivalde birincilik alan, 22 festivalde finale kalan ve 17 festivalin seçki listesinde yer alan belgesel, bu başarıların ardından şimdi de dünyanın en önemli düşünce kuruluşlarından olan IDI tarafından izlenmek üzere talep edildi.