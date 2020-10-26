Kendi partisinin adayı varken, başka partinin adaylarına oy verenler sol parti kuramaz!

Cumhurbaşkanlığı seçim yarışının kaybedilmesi sonrası, “solda yeni parti”, “sol birleşmeli” veya “bir sol parti” gibi çok eski söylemleri yeniden gündeme taşıdı!

Bu konuda “ahhh” çekenler var.

-*-*-

İngiliz siyasetindekine benzer bir “merkez sol” oluşum mudur arzulanan?

Yoksa Çin Komünist Partisi gibi bir parti midir?

Veya ne bileyim, AKEL benzeri bir şeyler midir?

-*-*-

Üstelik KKTC’de “sol parti” yok mudur?

YKP, BKP, Bağımsızlık Yolu, KSP hatta komünist bazı “isimler” yok mudur?

-*-*-

“Sol” darken, Meclis’teki CTP ve TDP’nin “birleşmesi”nden falan mı bahsediliyor?

-*-*-

Yoksa hedef; “Mustafa Akıncı siyasetten çekilmesin; koskocaman bir sol parti kurulsun ve başına geçsin” midir?

-*-*-

Doğrusu anlamış değilim…

“Sol parti” kurmak; “haydi kuralım”la olabilen bir şey midir?

-*-*-

Yoksa asıl hedeflenen, “Erdoğan seçimlerimize müdahale etti; bundan sonra da edecek; gelin O’na kaşrı bir siyasi oluşuma gidelim ve hep kazanalım” mıdır?

-*-*-

“Sol parti kuralım” demekle bu iş olmaz…

En basitiyle şöyle söyleyeyim; sol parti kurmak ve o partiyi çalışır hale getirmek öyle kolay olsaydı, Dünya’daki bütün ülkeleri, yüzde 3 ile 5 arasında nüsfusa sahip aşırı zenginler yönetemezdi?

-*-*-

Veya başka basit bir örnek vereyim; geçmişte benzer hayalleri ben de kurdum; her hangi bir arkadaşı suçladığım yok ama kast edilen netleşmelidir...

-*-*-

Nasıl bir sol parti?

Bu soruya net bir yanıt vermek için oturup tartışmaya başlasak; 20 sene sonra hala tartışmanın en başında sayılırız...

-*-*-

Haydi diyalektik materyalizme bakalım!

Yok yok, Marksist Ekonomi’yi konuşalım!

Tarihsel materyalizm?

Üretim?

Üretim biçimi?

Sınıfsız bir toplum mu kuracağız?

Peki proleter enternasyonalizm?

Elen proleterler, Kürt proleterler falan derken; karşımızda Türk Silahlı Kuvvetleri...

Tek ülkede mi sosyalizm isteyeceğiz?

Bu ülke hangisi olacak?

-*-*-

Yok yok, Sovyet tipi değil!

Hayır, İtalyan tipi komünizm hiç olmaz!

Peki Fransız tip sosyalizm veya Fransız tip komünizim?

-*-*-

Çıkamayız içinden!

“Sol parti kuralım”...

KKTC’de?

Şaka!

Ülkede solcuların yüzde 100’e yakını devlete çalışıyor!

Nasıl olacak bu iş?

-*-*-

Devlet komünist mi olacak?

Partimiz, Komünist Parti?

-*-*-

Biliyor musunuz, sembollerde bir birimize gireriz!

İlk konuşmayı kim yapacak konusunda kavga ederiz!

Din konusunda anaşamayız!

-*-*-

Marksizm mi?

Troçkizm mi?

Stalinizm en iyisi!

Biliyor musunuz, “Lüksemburgizm” bile var!

Avrupa sosyalizmi!

Avrupa komünizmi!

Anarşist komünizm!

Maoculuğu unutmayalım!

Enver Hoca neredesin?

-*-*-

Castro mu Che mi?

Yoksa Ho Chi Minh mi?

-*-*-

Komünist partinin kuralları olmalı!

Yeni sol mu tasviyecilik mi?

Kapitalistlerimiz ne olacak?

Hepsini kuruna mı dizelim yoksa asalım mı?

-*-*-

Sahi, egoların tavan yaptı; nasyonal sosyalizmin “solculuk” kabul edildiği, kendi partisinin adayına oy vermeyen çullisine solcuların ülkede fink attığı, Dünya’nın en güçlü silahlı kuvvetleri tarafından “korunan” ve de “asayişi sağlanan” ufacık bir ülkede; Marksist Leninist Cephe kurup, silaha mı sarılalım?

-*-*-

Solculuk mu?

Hah!

Önce “sol” olayının, trafik akışı veya futbol topuna hangi ayakla vurulması olmadığını hepimizin iyice anlaması lazım!

-*-*-

Dünya’nın en kapitalist ülkesi olan İngiltere’de İşçi Partisi “sol” kabul edilir...

Ve iktidara geldiği zaman, “solculuk” adına yaptığı tek şey, yoksullara, işçilere belki biraz daha güler yüzlü davranmaktan öte değildir!

-*-*-

Sol, alt sınıfların, sömürüyle kavgasıdır...

KKTC’de ne acıdır ki “sol”, üst sınıf devlet elitlerinin hegemonyasındadır...

KKTC’de sol örgütlenmenin temelinde, “sol parti kuralım” diyenlerimizin büyük çoğunluğunun “satılmış garasakallar” dediği “Türkiye kökenli yoksullar” olmalıdır!

Veya, “ne olur solculuk adına insanları kökenlerine göre ayırmaktan vazgeçin” demeye devam edeceğim!

-*-*-

Kısacası diyorum ki; “Sol bir parti şart” derken; “Mustafa Akıncı kaybetti, gerçekten hazmedemiyorum” mu demek istiyorsunuz?

-*-*-

Yani esas derdiniz, “bizimkiler kaybetti” derdi mi?

Akıncı “sol”du ama Tufan Erhürman değil miydi?

Yoksa Erhürman, Türkiye’nin elemanı mıydı?

Bu tartışma uzar ve de gider...

-*-*-

Ne mi yapalım?

“Sol parti” kurmak için, hemen eğitim başlatalım mesela...

“Akıncı kaybetti, hepimiz üzgün soluz” diyerek, kızgınlık ve yenilmenin acısıyla sol parti kurmaktan söz etmiyorum!

-*-*-

Eğitim çalışması başlatalım ve ilk test konumuz da, “Akıncı ile Ersin Tatar’ın, siyasi yelpazede hangisinin daha sola yerleştirilebileceği” olsun!

Anladınız ne demek istediğimi değil mi?

-*-*-

Kendi partisinin adayı varken, başka partinin adaylarına oy verenler sol parti kuramaz!

Komünist ya da sosyalist tüm fraksiyonları inceleyin; öyle bir sol parti disiplini bulursanız, seslenin!