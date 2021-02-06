Nöbetçi Eczaneler / 6 Şubat 2021

LEFKOŞA:

ATAÇAĞ ECZANESİ

Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli

03922231997

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İMGE ECZANESİ

Yaman Bey Sok. No:8 Göçmenköy Şht Yalçın İlkokulu Karşısı

03922235951

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SEVCAN ECZANESİ

ATATÜRK CADDESİ EMEK APT. DÜKKAN NO 3 LİMASOL TÜRK KOOP. BANKASI KARŞISI YENİŞEHİR/LEFKOŞA

0392 227 60 71

ENVER ALİBABA ECZANESİ

ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ KARSISI. FİKRİYE HÜSEYİN SOKAK.NO:1 A KÜÇÜK KAYMAKLI LEFKOŞA

03922271311

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ORHAN BERKE ECZANESİ

Öğretmenler Cad. Mustafa HacıAli Sitesi ,3. Etap aparman arkası ,Ortaköy ,Lefkoşa, Hayat çadırı karşı yolu, Harup ara sokak, Belça arkası Eczacılar Birliği yanı

03922233121

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SEYRANTEPE ECZANESİ

Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa

03922255728

GİRNE:

AYDIN ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

0392 821 33 61

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MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu

03928152150

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ARDA ÇELİK ECZANESİ

Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi Bedel Plaza No:4-5 Girne

0392 815 20 69

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AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı Girne

0392 822 38 85

GAZİMAĞUSA:

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

03923669555

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ZEYNEP ECZANESİ

Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı Mağusa

03923651847

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AYBENK ECZANESİ

GÜLSEREN YOLU REFLEX PLAZA 5 DUKKAN 4 KARAKOL BOLGESİ LANCET LABORATUVAR YANI ESKİ PINAR MARKET YANI PUZZLE TRAVEL YANI

03923651011

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ASLI EREN ECZANESİ

Ziya Gökalp Cad. No:41 Ünimar Market Yolu (Eski Belça) Bitirim Ayakkabı Yanı, Maraş Gazimağusa

0392 366 47 47

GÜZELYURT:

İNCİRLİ ECZANESİ

Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt

03927142874

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SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt

7142000

İSKELE:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele

3301 720

LEFKE:

ALTINCI ECZANESİ

Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke

7278 500