Nöbetçi Eczaneler / 6 Şubat 2021

LEFKOŞA:
ATAÇAĞ ECZANESİ
Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli
03922231997
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İMGE ECZANESİ
Yaman Bey Sok. No:8 Göçmenköy Şht Yalçın İlkokulu Karşısı
03922235951
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SEVCAN ECZANESİ
ATATÜRK CADDESİ EMEK APT. DÜKKAN NO 3 LİMASOL TÜRK KOOP. BANKASI KARŞISI YENİŞEHİR/LEFKOŞA
0392 227 60 71
ENVER ALİBABA ECZANESİ
ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ KARSISI. FİKRİYE HÜSEYİN SOKAK.NO:1 A KÜÇÜK KAYMAKLI LEFKOŞA
03922271311
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ORHAN BERKE ECZANESİ
Öğretmenler Cad. Mustafa HacıAli Sitesi ,3. Etap aparman arkası ,Ortaköy ,Lefkoşa, Hayat çadırı karşı yolu, Harup ara sokak, Belça arkası Eczacılar Birliği yanı
03922233121
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SEYRANTEPE ECZANESİ
Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa
03922255728
GİRNE:
AYDIN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
0392 821 33 61
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MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu
03928152150
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ARDA ÇELİK ECZANESİ
Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi Bedel Plaza No:4-5 Girne
0392 815 20 69
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AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı Girne
0392 822 38 85
GAZİMAĞUSA:
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa
03923669555
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ZEYNEP ECZANESİ
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı Mağusa
03923651847
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AYBENK ECZANESİ
GÜLSEREN YOLU REFLEX PLAZA 5 DUKKAN 4 KARAKOL BOLGESİ LANCET LABORATUVAR YANI ESKİ PINAR MARKET YANI PUZZLE TRAVEL YANI
03923651011
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ASLI EREN ECZANESİ
Ziya Gökalp Cad. No:41 Ünimar Market Yolu (Eski Belça) Bitirim Ayakkabı Yanı, Maraş Gazimağusa
0392 366 47 47
GÜZELYURT:
İNCİRLİ ECZANESİ
Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt
03927142874
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SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt
7142000
İSKELE:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele
3301 720
LEFKE:
ALTINCI ECZANESİ
Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke
7278 500