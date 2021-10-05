Ombudsman Benli’yi yine haksız buldu!

Ombudsman, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’nin Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin yapılan 70. Genel Yönetim Kurulu’nun usülsüz olduğuna dair yaptığı başvuruyu inceleyerek, toplantıda usulsüzlük yapılmadığını, yapılan uygulamanın yasaya aykırılık teşkil etmediğini belirledi. Ombudsman, daha önce de Gönyeli Belediyesi’nin yaptığı uygulamalarla ilgili Ahmet Benli’yi haksız bulmuştu.

Ombudsman, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin 22 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen Genel Kurulu’nda Gönyeli Belediye Başkanı’nın “Usulsüzlük yapıldı” iddialarını araştırarak oluşturduğu raporunda “Belediyeler Birliği Yasası’na aykırılık tespit edilmemiştir” sonucuna vardı.

Bu rapor sonucuna göre, Ahmet Benli’nin “Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği şu anda meşru bir yönetime sahip değildir” tezi ise çürütülmüş oldu.