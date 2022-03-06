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Sabırsız ve kıpır kıpır bir gün sizi bekliyor

Astrolog Murat İpek'ten 6 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

06 Mart 2022 Pazar 09:26
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Sabırsız ve kıpır kıpır bir gün sizi bekliyor
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Koç

Coşkulu ve heyecanlı hissedebilir, bunu fiziksel hareketliliğinizle yansıtabilirsiniz. İçsel huzursuzluk yaşayabilirsiniz, kendinizi dinledikten sonra ifade etmekte yarar var.

Boğa

Sahip olduğunuz motivasyonu kendiniz için kullanabilirsiniz. Düşünceleriniz zihninizde yoğun bir etki bırakabilir.

İkizler

Çeşitli seminer ve toplantılara katılabilirsiniz. Toplumsal imajınız ile diğer imajlarınız arasında uyum sağlamaya özen gösterebilirsiniz.

Yengeç

Hedeflerinize kanalize olmuş, adeta adanmış bir şekilde çalışırken size yol gösterecek üst akıllarla tanışabilir, duygusal yakınlığa girebilir ve tavsiyeler alabilirsiniz.

Aslan

Belirlenen amaçlar doğrultusunda hareket etme gücüne sahip hissedebilirsiniz. Finansal konularda açılmamak, denge sağlamak daha iyi sonuçlar sağlayabilir.

Başak

Eşiniz veya birlikteliğinizin ön planda olacağı bir gün. İmzalı ortaklıklar ve anlaşmalar için de uygun, nezaket ve uyumun yüksek enerjisini hissedebilirsiniz.

Terazi

Yakın ilişkiler kurduğunuz insanların duygu durumlarını daha fazla anlamak isterken onların iniş çıkışlarından etkilenebilirsiniz. Tepkisel davranışlara aldırış etmeden seviyenizi korumakta yarar var.

Akrep

Rutin işler, değişim ve düzenlemeler söz konusu. Deneyim ve bilgileriniz ile kendinizden söz ettirebilirsiniz.

Yay

İçinde bulunacağız her aktiviteden keyif alabilirsiniz. İş, okul vb. ortamlarda da eğlenebilir, çocuklarla güzel vakit geçirebilirsiniz.

Oğlak

Evde kalmak, ev işleriyle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Ev sahibi olmaktan, dekorasyon yaptırmaya kadar çok çeşitli konularla ilgilenebilirsiniz.

Kova

Yakın arkadaş ve çevrenize karşı duygularınız yoğun olabilir burada fikirlerinizin dağıldığını ve bu esnada mantığınızın ön plana çıkmakta zorlandığını hissedebilirsiniz.

Balık

Sezgileriniz ve arzularınız sizi belli ederken, parasal kaynaklarınızı ihtiyaçlarınıza göre belirleyerek hareket etmekte yarar var.

Anahtar Kelimeler:
Astrolog Murat İpekTeraziBoğa
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