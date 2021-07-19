Stephan: Kıbrıs’ta iki ayrı devletin varlığı kabul edilmeli

1992-1997 yılları arasında İngiltere Parlamentosu’nda milletvekili olan Stephan, adanın iddia edildiği gibi 1974 yılında bölünmediğini söyledi.

1960-63 yılları arasında yaşanan şiddet olaylarına değinen Stephan, “Amerikalılar, İngilizler ve BM Rumlara karşı hiçbir şey yapmadılar. Bunun benzer bir örneğini yakın tarihte Sırbistan’da gördük. Onlar, dünyanın Rumları Kıbrıs Cumhuriyeti’nin meşru idaresi olarak görmesine olanak sağladılar. Kıbrıslı Türkler 1963 yılında büyük bir haksızlığa uğradı” diye konuştu.

Stephan 20 Temmuz 1974’den bu yana adadaki iki halkın barış içinde yaşadığını belirtti. 60 yıl önce yaşanan olayların ardından artık Kıbrıs’ta iki ayrı devletin varlığının kabul edilmesini ve bu adaletsizliğin son bulmasının zamanının geldiğini vurgulayan Stephan, Kıbrıs’ta iki ayrı devletin barış içinde yan yana yaşayamaması ve ortak menfaat için ticaret yapmamaları için bir neden olmadığını belirtti.

Stephan, Türkiye’den gelen suyun uygun bir anlaşma için kullanılabileceğini de sözlerine ekledi.





