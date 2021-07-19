Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisi görünce ortalık karıştı ; 2 kişi daha aranıyor
Polisi görünce ortalık karıştı
Benzeri suçtan sabıkası var
Benzeri suçtan sabıkası var
Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı
Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son buldu
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son...
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı

Stephan: Kıbrıs’ta iki ayrı devletin varlığı kabul edilmeli

banner102

İngiliz eski parlamenterlerinden Michael Stephan, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın yıl dönümünde BRT’nin sorularını yanıtladı.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 10:45
16 Okunma
Stephan: Kıbrıs’ta iki ayrı devletin varlığı kabul edilmeli

1992-1997 yılları arasında İngiltere Parlamentosu’nda milletvekili olan Stephan, adanın iddia edildiği gibi 1974 yılında bölünmediğini söyledi.

1960-63 yılları arasında yaşanan şiddet olaylarına değinen Stephan, “Amerikalılar, İngilizler ve BM Rumlara karşı hiçbir şey yapmadılar. Bunun benzer bir örneğini yakın tarihte Sırbistan’da gördük. Onlar, dünyanın Rumları Kıbrıs Cumhuriyeti’nin meşru idaresi olarak görmesine olanak sağladılar. Kıbrıslı Türkler 1963 yılında büyük bir haksızlığa uğradı” diye konuştu.

Stephan  20 Temmuz 1974’den bu yana adadaki iki halkın barış içinde yaşadığını belirtti. 60 yıl önce yaşanan olayların ardından artık Kıbrıs’ta iki ayrı devletin varlığının kabul edilmesini ve bu adaletsizliğin son bulmasının zamanının geldiğini vurgulayan Stephan, Kıbrıs’ta iki ayrı devletin barış içinde yan yana yaşayamaması ve ortak menfaat için ticaret yapmamaları için bir neden olmadığını belirtti.

Stephan, Türkiye’den gelen suyun  uygun bir anlaşma için kullanılabileceğini de sözlerine ekledi.
        
        
 

Anahtar Kelimeler:
Michael Stephan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: Belirlediğimiz yolda daha kararlı yürümeye devam edeceğiz
Tatar: Belirlediğimiz yolda daha kararlı yürümeye devam edeceğiz
Polis Genel Müdürlüğü'nden açıklama: "Failleri adalete teslim edildi"
Polis Genel Müdürlüğü'nden açıklama: "Failleri adalete teslim edildi"
EL-SEN, Belediyeler ve Özel Su Birliklerine Dönük Borç Yapılandırılmasına Karşı Çıktı
EL-SEN, Belediyeler ve Özel Su Birliklerine Dönük Borç Yapılandırılmasına Karşı Çıktı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim