Tarafsız olayım derken kalp kırmamaya dikkat edin

Koç
Çalışma ortamınızda birtakım esnekliklere gidebilirsiniz. Rahat olmak sizin için önem kazanabilir.
Boğa
Yardımseverliğiniz bulunduğunuz topluluklarda sizi öne çıkarabilir, olmadık şanslar elde edebilirsiniz.
İkizler
İnandıklarınızdan yana yüzünüz gülüyor. Planlarınızın işlediğini görmek size kendinizi iyi hissettirebilir.
Yengeç
Takıntılar ve bazı alışkanlıklarınız canınızı sıkabilir, her şeyi kontrol etmeye çalışmadan önce kendiniz üzerinde etkili olmayı deneyin.
Aslan
İkili ilişkilerinizde şöyle biraz mesafe ile nefes almak isteyebilirsiniz. Olaylara bu sayede daha doğru bakabilirsiniz.
Başak
Ani gelişen eğlenceler, samimi kahkahalar ile içinizdeki çocuğu hatırlayabilirsiniz. Anda olmanın tadını çıkarın.
Terazi
Yaşadığınız alanı daha özel kılmak için değişikliklerde bulunabilirsiniz. Ailenize karşı daha hassas hissedebilirsiniz.
Akrep
Kız kardeşiniz ya da hayatınızdaki kadın figürleriyle daha yakın kontaklar kurabilir, önemli meseleler hakkında fikir alışverişi yapabilirsiniz.
Yay
Beslenmenize gereken özeni göstermek ve bakım rutinlerini yenilemek için iyi bir gün. Kendinize layık olanı kolaylıkla seçebilirsiniz.
Oğlak
Nasıl hissettiğinizi göstermekten çekinmeyin, ruh halinizi paylaşarak duyarlılığınızı ortaya koyabilirsiniz.
Kova
Hislerinizi kendinize saklarken onları yok sayabilirsiniz. İnsanlara tuttuğunuz merceği kendinize çevirip haksızlık etmeyin.
Balık
Gelecek için kaygılanabilirsiniz, geleceğin bugünden inşa edildiğini düşünerek hareket etmenizde fayda var.