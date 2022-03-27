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Tarafsız olayım derken kalp kırmamaya dikkat edin

Astrolog Murat İpek'ten 27 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

27 Mart 2022 Pazar 10:03
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Tarafsız olayım derken kalp kırmamaya dikkat edin
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Koç

Çalışma ortamınızda birtakım esnekliklere gidebilirsiniz. Rahat olmak sizin için önem kazanabilir.

Boğa

Yardımseverliğiniz bulunduğunuz topluluklarda sizi öne çıkarabilir, olmadık şanslar elde edebilirsiniz.

İkizler

İnandıklarınızdan yana yüzünüz gülüyor. Planlarınızın işlediğini görmek size kendinizi iyi hissettirebilir.

Yengeç

Takıntılar ve bazı alışkanlıklarınız canınızı sıkabilir, her şeyi kontrol etmeye çalışmadan önce kendiniz üzerinde etkili olmayı deneyin.

Aslan

İkili ilişkilerinizde şöyle biraz mesafe ile nefes almak isteyebilirsiniz. Olaylara bu sayede daha doğru bakabilirsiniz.

Başak

Ani gelişen eğlenceler, samimi kahkahalar ile içinizdeki çocuğu hatırlayabilirsiniz. Anda olmanın tadını çıkarın.

Terazi

Yaşadığınız alanı daha özel kılmak için değişikliklerde bulunabilirsiniz. Ailenize karşı daha hassas hissedebilirsiniz.

Akrep

Kız kardeşiniz ya da hayatınızdaki kadın figürleriyle daha yakın kontaklar kurabilir, önemli meseleler hakkında fikir alışverişi yapabilirsiniz.

Yay

Beslenmenize gereken özeni göstermek ve bakım rutinlerini yenilemek için iyi bir gün. Kendinize layık olanı kolaylıkla seçebilirsiniz.

Oğlak

Nasıl hissettiğinizi göstermekten çekinmeyin, ruh halinizi paylaşarak duyarlılığınızı ortaya koyabilirsiniz.

Kova

Hislerinizi kendinize saklarken onları yok sayabilirsiniz. İnsanlara tuttuğunuz merceği kendinize çevirip haksızlık etmeyin.

Balık

Gelecek için kaygılanabilirsiniz, geleceğin bugünden inşa edildiğini düşünerek hareket etmenizde fayda var.

Anahtar Kelimeler:
Astrolog Murat İpekBurçlarTeraziYayKova
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