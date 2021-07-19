Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisi görünce ortalık karıştı ; 2 kişi daha aranıyor
Polisi görünce ortalık karıştı
Benzeri suçtan sabıkası var
Benzeri suçtan sabıkası var
Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı
Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son buldu
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son...
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı

Tatar: Belirlediğimiz yolda daha kararlı yürümeye devam edeceğiz

banner102

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünde ana vatanımız Türkiye'ye daha da sıkı sarılacağız" dedi.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 09:34
48 Okunma
Tatar: Belirlediğimiz yolda daha kararlı yürümeye devam edeceğiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. 

Tatar, Kıbrıs Türk halkına kurtuluşu, özgürlüğü ve egemenliği sağlayan 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanılırken, Rum-Yunan ikilisi ile bazı küçük çevrelerin çirkin saldırıları ve provokasyonlarını dikkatle izlediklerini söyledi.

Tatar, Rum liderliğinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ziyareti "yasa dışı" niteleme küstahlığını gösterirken, uzantılarının da bu küstahlığa destek verdiğini anlattı.

"Yunanistan Başbakanı ile yabancı ülke liderlerinin huzurlarına giderek, saygı duruşunda bulunanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı ve konuşacağı Meclis oturumunu boykot edecek olmaları da oldukça düşündürücü ve esef vericidir."

"Belirlediğimiz yolda daha kararlı olarak yürümeye devam edeceğiz"

Tatar, Rum liderliğinin de bunları ayakta alkışlamakta, övgüler düzmekte ve "birlikte mücadele" çağrıları yaptığının altını çizdi. Tüm bunların aynı merkezler tarafından yönetildiğinin de farkında ve bilincinde olduklarını, ana hedeflerinin ise ana vatan Türkiye ile aralarında var olan sarsılmaz bağları koparmak, Kıbrıs Türk halkının yalnızlaştırmak ve istedikleri çözüm şeklini kabul ettirmek olduğuna değindi.

"Halkımız bunları yapanları çok iyi tanımakta olup bu çirkin oyunlara ve provokasyonlara gelmeyecektir. 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünde ana vatanımız Türkiye'ye daha da sıkı sarılacağız. Bundan aldığımız güçle belirlediğimiz yolda daha kararlı olarak yürümeye devam edeceğiz."

Tatar, devam eden Kapalı Maraş açılımı ile Cenevre'deki son gayriresmi Kıbrıs konferansında ilk kez müzakere masasına koydukları "egemen eşit 2 devlete dayalı çözüm önerisinden" rahatsız olanların bunları engellemek için harekete geçtiklerini ve her yöntemi kullandıklarını gördüklerini söyledi. Ersin Tatar, ne kapalı Maraş açılımından ne de egemen eşit iki devletin varlığına dayalı çözüm önerilerinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

"TC Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir coşkuyla karşılanacak"

Tatar, Kıbrıs'ta yaşanan gerçekleri gizleyip dünyayı aldatma gayretini sürdüren Rum lider Nikos Anastasiadis de yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Kıbrıs'ı Türk mandasına dönüştürmek istediğini" ileri sürdüğünü söyledi.

"Anastasiadis, tarihe bakmalı ve öyle konuşmalıdır. Akritas Planı doğrultusunda başlayan Kanlı Noel saldırıları, Kıbrıs'ı Yunan mandası yapmak içindi. Yunan cuntası tarafından düzenlenen 15 Temmuz 1974 darbesinin hedefi de Kıbrıs'ı Yunan mandası yapmaktı. Türkiye ise gerçekleştirdiği Barış Harekatı ile Kıbrıs'ın Yunan mandası olmasını engellemiş, adaya barışı ve huzuru getirmiştir. Ana vatan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın aramızda olacak ve Kıbrıs Türk halkı tarafından büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılanacak. Her türlü çirkin saldırı ile provokasyonları yapan bir avuç azınlık ise utanç içinde kalacaktır."

Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Stephan: Kıbrıs’ta iki ayrı devletin varlığı kabul edilmeli
Stephan: Kıbrıs’ta iki ayrı devletin varlığı kabul edilmeli
Polis Genel Müdürlüğü'nden açıklama: "Failleri adalete teslim edildi"
Polis Genel Müdürlüğü'nden açıklama: "Failleri adalete teslim edildi"
EL-SEN, Belediyeler ve Özel Su Birliklerine Dönük Borç Yapılandırılmasına Karşı Çıktı
EL-SEN, Belediyeler ve Özel Su Birliklerine Dönük Borç Yapılandırılmasına Karşı Çıktı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim