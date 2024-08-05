Paris Olimpiyatları'nın ardından, elit yüksek atlamacılarından biri olarak öne çıkan Buse Savaşkan, büyük bir başarıya imza attı. Bu olağanüstü başarının arkasındaki isimlerden biri de, Buse'nin antrenörü Ukraynalı Gennadi Zuiev oldu.

Zuiev, olimpiyatların hemen ardından Buse'yi tebrik ederek, onun azim ve yeteneğini vurguladı.

Zuiev'in mesajı şu şekilde:

"Buse Savaşkan gerçek bir savaşçı. Sakatlığına rağmen en iyi sonucunu göstermeyi başardı. Paris Olimpiyatları'nda sergilediği üstün başarı ile dünya podyumlarında ne kadar parlak bir geleceğe sahip olduğunu gösterdi."