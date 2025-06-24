Dernekten yapılan açıklamaya göre, 16-19 Haziran tarihleri arasında GİAD Başkanı Yusuf Tekinay başkanlığındaki 12 kişilik heyet Bakü’de farklı kesimlerden yetkili ve temsilcilerle görüştü.

Görüşmelerde KKTC’nin yatırım ortamı, genç girişimcilere sağlanan olanaklar ve vergi sistemi hakkında sunumlar yapılırken özellikle Karabağ bölgesindeki yeni yatırım alanları, fuarlar ve devlet teşvikleri hakkında bilgi alındı, iki ülkeden iş insanlarının birlikte çalışabileceği projeler masaya yatırıldı.

GİAD Başkanı Yusuf Tekinay, gönülden bağlı olunan Azerbaycan’la ticari iş birliği geliştirme zamanının da geldiğini vurgulayarak, KKTC’nden genç insanları olarak bu sürece öncülük etmeye kararlı olduklarını belirtti.

Marsol Fuarı’na katılarak B2B iş görüşmeleri gerçekleştiren, KKTC adına ayrılan stantta ülkenin tanıtımını yapan heyet ayrıca Azerbaycan’ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev ile Türk şehitliklerine anma ziyaretlerinde bulundu.

Azerbaycan ulusal medya kuruluşlarına röportajlar verilirken Azerbaycan – KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev ile yemekte bir araya gelindi.

Heyet, Azerbaycan – Türkiye İş Adamları Derneği (ATİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mürsal Rustamov, Müstakil Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan Başkanı Raşad Cabirli, Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu (ASK) Genel Sekreteri Ziya Hajili, Azerbaycan İhracat ve Yatırım Geliştirme Ajansı (AZPROMO) Başkan Yardımcısı Tural Hajili ile görüşürken KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ile TC Bakü Büyükelçisi Birol Akgün’le de bir araya gelerek bölgesel vizyonlarını aktardı.