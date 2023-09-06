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Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç , zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, teminat talep etti.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde 2 Eylül 2023 tarihinde saat 22.00 sıralarında Metehan Sınır Kapısı civarından kaçak bir şekilde Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçtiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, 2 Eylül 2023 tarihinde saat 06.00 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isteyen zanlının KKTC’ye yasal girişinin olmadığının ortaya çıktığını söyledi.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Nevzat Gül olguları aktararak, teminat talep etti.

Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isteyen ancak ülkeye giriş kaydı olmadığı tespit edilen Singapur uyruklu Nilipul Kuranege teminat talebiyle yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

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