18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma münasebetiyle 18 Mart Çanakkale zaferi Okçuluk yarışması icra edildi.

Yarışma öncesinde Girne Avcılık Atıcılık ve Spor Kulübü Okçuluk sorumlusu Osman TEZ tarafından Günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yapılmasına müteakip yarışma Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yarışmaya 70 sporcu katılarak dereceye giren sporcular şunlar oldu:

Süper minik kız olimpik

1. Nehir Kani

2. Elle Jibladse

3. Deniz Kani

Süper minik erkek olimpik

1. Uras Damar

2. Muhsin Alparslan

3. Hüseyin Batın Kaya

Minik A kız olimpik

1. Sahil Aysu

2. Hira Karaman

3. Zehra Çogun

Minik A erkek olimpik

1. Güneş Tez

2. Ali Kaan CANBAZ

3. Sinan Halil Hocalı

Minik B kız olimpik

1. Seben Karaman

2. Feyza Çogun

3. Nuray Kargılı

Minik B erkek olimpik

1. Mustafa Borucu

2. Arda Borucu

3. Hazar Yeltekin

Minik B kız Makaralı

1. Demet Kaya

2. Nejla Okalpli

Minik B erkek Makaralı

1. Ayaz Dayanıklı

2. Ayaz Aysu

Minik C erkek olimpik

1. Mustafa Nadir

2. Ilgaz Yılmaz

3. Arda Çevik

Minik C kız Makaralı

1. Emine Kande

2. Leyla Aydın

Minik C erkek Makaralı

1. Eray Kande

2. Enver Ersen Bayraktar

Yıldız kız olimpik

1. Sudem Mert

2. Larem METAY

3. Işık Tez

Yıldız erkek olimpik

1. Atay İzanoglu

2. Berkant Sadi Kavak

3. Akdan Dima Özdemir

Yıldız kız Makaralı

1. Doğa Özçelik

2. Ayşe Enginsoy

3. Asu Kaşer

Yıldız Erkek Makaralı

1. Süleyman Oral

2. Yakup Alawi

3. Çağan Saray

Genç kız olimpik

1. Xenia Casap

2. Dilan Okalpli

Genç kız Makaralı

1. Açelya Mertsoylu

Genç erkek Makaralı

1. Görkem Şen

2. Mehmet Ilıkçı

3. Sarp Şen

Büyük erkek Olimpik

1. Mahmut İzanoğlu

2. Arda Şevik

3. Ahmet İsmail Uğurluay

Büyük Bayan Makaralı

1. Kerime Pere

2. Dilek Kande

3. İmren Darçın

Büyük Erkek Makaralı

1. Murat Çogun

2. Birkan Akıncı

3. Osman Tez

Geleneksel yay

Büyük erkek

1. Michael adasenco

2. Musa Kocatepe

3. Tigin Kişmir

Geleneksel yay Büyük Bayan

1. Birsen Bilginoğlu