18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma münasebetiyle 18 Mart Çanakkale zaferi Okçuluk yarışması icra edildi.
Yarışma öncesinde Girne Avcılık Atıcılık ve Spor Kulübü Okçuluk sorumlusu Osman TEZ tarafından Günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yapılmasına müteakip yarışma Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Yarışmaya 70 sporcu katılarak dereceye giren sporcular şunlar oldu:
Süper minik kız olimpik
1. Nehir Kani
2. Elle Jibladse
3. Deniz Kani
Süper minik erkek olimpik
1. Uras Damar
2. Muhsin Alparslan
3. Hüseyin Batın Kaya
Minik A kız olimpik
1. Sahil Aysu
2. Hira Karaman
3. Zehra Çogun
Minik A erkek olimpik
1. Güneş Tez
2. Ali Kaan CANBAZ
3. Sinan Halil Hocalı
Minik B kız olimpik
1. Seben Karaman
2. Feyza Çogun
3. Nuray Kargılı
Minik B erkek olimpik
1. Mustafa Borucu
2. Arda Borucu
3. Hazar Yeltekin
Minik B kız Makaralı
1. Demet Kaya
2. Nejla Okalpli
Minik B erkek Makaralı
1. Ayaz Dayanıklı
2. Ayaz Aysu
Minik C erkek olimpik
1. Mustafa Nadir
2. Ilgaz Yılmaz
3. Arda Çevik
Minik C kız Makaralı
1. Emine Kande
2. Leyla Aydın
Minik C erkek Makaralı
1. Eray Kande
2. Enver Ersen Bayraktar
Yıldız kız olimpik
1. Sudem Mert
2. Larem METAY
3. Işık Tez
Yıldız erkek olimpik
1. Atay İzanoglu
2. Berkant Sadi Kavak
3. Akdan Dima Özdemir
Yıldız kız Makaralı
1. Doğa Özçelik
2. Ayşe Enginsoy
3. Asu Kaşer
Yıldız Erkek Makaralı
1. Süleyman Oral
2. Yakup Alawi
3. Çağan Saray
Genç kız olimpik
1. Xenia Casap
2. Dilan Okalpli
Genç kız Makaralı
1. Açelya Mertsoylu
Genç erkek Makaralı
1. Görkem Şen
2. Mehmet Ilıkçı
3. Sarp Şen
Büyük erkek Olimpik
1. Mahmut İzanoğlu
2. Arda Şevik
3. Ahmet İsmail Uğurluay
Büyük Bayan Makaralı
1. Kerime Pere
2. Dilek Kande
3. İmren Darçın
Büyük Erkek Makaralı
1. Murat Çogun
2. Birkan Akıncı
3. Osman Tez
Geleneksel yay
Büyük erkek
1. Michael adasenco
2. Musa Kocatepe
3. Tigin Kişmir
Geleneksel yay Büyük Bayan
1. Birsen Bilginoğlu