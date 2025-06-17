Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyeye ait Karaoğlanoğlu (Antis) Halk Plajı ve Kervansaray Halk Plajlarında yapılan ölçüm sonuçları, deniz suyunun temiz olduğunu ortaya koydu.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul yaptığı açıklamada, Kervansaray ve Karaoğlanoğlu (Antis) Halk Plajlarında yapılan son tahlillerde özellikle Kervansaray Halk Plajı’nın bulunduğu bölgedeki kanalizasyon altyapısında yapılan iyileştirmelerin su kalitesine olumlu katkı sağladığını vurguladı.

Şenkul, geçmişte de iyi olan su kalitesinin alınan önlemlerle mükemmel bir seviyeye ulaştığını belirtti.

Açıklamaya göre dün yapılan ölçüm sonuçları şöyle;

“Kervansaray Güney Cephesi: E.coli 0, Enterokok 0, Kervansaray Merit Tarafı: E.coli 190, Enterokok 132, Kervansaray Kuzey Cephesi: E.coli 0, Enterokok 0, Antis Plajı Doğu Cephesi: E.coli 0, Enterokok 5, Antis Plajı Batı Cephesi: E.coli 0, Enterokok 9”