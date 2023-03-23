Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bina risk sıralama çalışmaları kapsamında belediye mühendisleri ve gönüllü mühendislerden oluşturulan ekipler, Girne Belediyesi’ne yapılan başvuruları değerlendiriyor. Oluşturulan gönüllü mühendis ekibinde; İnşaat Mühendisleri Özer Seyitali, Adil Öztunç, Salih Göksaran, Hasan Dinçer, Havva Yetkili ve Mehmet Üçok yer alıyor.

Ekiplerin günde ortalama yedi binanın denetimini gerçekleştirdiği açıklanırken, yapılan denetimler sonucunda oluşturulacak olan raporların değerlendirmeye alınacağı kaydedildi.

Yapılacak değerlendirme sonucunda nasıl bir yol haritası izleneceği yönünde hareket planının belirleneceğine yer verilen açıklamada, ilk kontrollerin inceleme kapsamında yapıldığını belirtildi.

Risk sıralama çalışmalarında yer almak isteyen gönüllü mühendislerin, Girne Belediyesi’ne başvurarak, oluşturulan ekiplere dahil olabilecekleri kaydedildi.