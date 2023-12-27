Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 23.30 sıralarında, Girne-Tatlısu ana yolunun 7-8’inci kilometreleri arasında, Ufuk Bolat (E-23) yönetimindeki FV 022 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yol kenarında bulunan toprak sete çarptıktan sonra, bir takla atıp tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan FV 022 plakalı araçtaki yolcu Emirhan Bolat (E-17) kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde sol kolunda kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.