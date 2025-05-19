Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

19.05.2025 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, Girne’de, umumi bir yer olan 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde, A.T.(E-42) ve R.Ö.T.(K-42), alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyette bulundukları bir sırada (nefes örneği vermeyi reddettiler), alış veriş yaptıkları büfeye hesabı ödemeleri ve yüksek sesle bağırmamaları konusunda kendilerini uyaran görevli polislere küfür ederek, tutuklamaya karşı direnç gösterip görevli polisleri darp ve görevlerinde men etmişlerdir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.