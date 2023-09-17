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Çok sayıda polis olayla ilgili soruşturma yürütüyor.

Hayatını kaybeden şahsın 20’li yaşlarda olduğu ifade edilirken ölüm sebebin ilişkin bilgi verilmedi.

Emrah ve Kübra’nın otopsileri yapıldı

Emrah ve Kübra’nın otopsileri yapıldı

Elde edilen bilgilere göre bir genç evinde ölü bulundu.

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