Elde edilen bilgilere göre bir genç evinde ölü bulundu.
Hayatını kaybeden şahsın 20’li yaşlarda olduğu ifade edilirken ölüm sebebin ilişkin bilgi verilmedi.
Çok sayıda polis olayla ilgili soruşturma yürütüyor.
Kaynak : Haber Kıbrıs
Elde edilen bilgilere göre bir genç evinde ölü bulundu.
Hayatını kaybeden şahsın 20’li yaşlarda olduğu ifade edilirken ölüm sebebin ilişkin bilgi verilmedi.
Çok sayıda polis olayla ilgili soruşturma yürütüyor.
Kaynak : Haber Kıbrıs
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P