Elde edilen bilgilere göre bir genç evinde ölü bulundu.

Emrah ve Kübra’nın otopsileri yapıldı  Emrah ve Kübra’nın otopsileri yapıldı 

Hayatını kaybeden şahsın 20’li yaşlarda olduğu ifade edilirken ölüm sebebin ilişkin bilgi verilmedi.

Çok sayıda polis olayla ilgili soruşturma yürütüyor.

Kaynak : Haber Kıbrıs