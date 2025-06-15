Operasyonla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

14.06.2025 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Girne’de, Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği Ekipleri tarafından bir adrese yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, bir apartman dairesinde D.U.E.(K-39) ve C.P.I.(K-22)’nin yetkili makamdan izinsiz olarak döviz alışverişi yaptıkları tespit edilmiştir. Konu ikametgahta yapılan aramada ise, para sayma makinesi, 7 adet diz üstü bilgisayar, tablet bilgisayar, 12 adet cep telefonu, 2 adet şifrematik, muhtalif evraklar ve toplam 229.400 TL, 2.365 Euro, 1.904 Amerikan Doları, ayrıca hasarlı halde 772 Amerikan Doları, 170 Stg, 10 Euro, 25 İşkoçya Parası ve 1.910 TL bulunarak emare olarak alınmıştır.

Ayrıca ikametgahta arama yapılacağı sırada, ikametgah sakini A.O.(K-36) polisleri fark etmesi üzerine, polisten kaçmak maksadıyla konu apartmanın ikinci katındaki balkondan atlayıp zemine düşmesi sonucu yaralanmıştır. A.O. kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde her iki ayağında kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından, Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. A.O.’nun yapılan muhaceret kontrolünde ise ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.