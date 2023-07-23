Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Taluğ olayla ilgili bulguları aktardı. Taluğ huzurda bulunan zanlı M.T’nin (E-53) 22 Temmuz 2023 tarihinde saat 17:00 raddelerinde Girne’de faaliyet gösteren Lord Palace otelin Bella Marin isimli plaj kısmında plajda güneşlenen Girne de sakin M.T (K-17, Öğrenci) bulunduğu şezlongun ayak ucuna oturup “Club nasıldı, bu akşam planın var mı? dedikten sonra sağ bacağının baldır kısmına cinsel davranışla sol eli ile dokunup okşadıktan sonra eli ile elinden tutup kendine doğru çekip rızası olmadan her iki yanağından öpmek suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu yönde aleyhinde şikayet olduğunu söyledi.

Polis meselenin ciddi bir mesele olduğu müşteki şikâyeti ve zanlı beyanlarının teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca temin edilen kamera görüntülerinin inceleneceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

