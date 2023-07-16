Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Çatalköy’de, aralarında yaşanan tartışma sonucu Z.S.(K-27) ve 95 miligram alkollü içki tesiri altında olan R.R.(E-22) bir taraf, S.F.(E-23) ise diğer taraf olup birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurup kavga ettikleri sırada, aldığı darbe sonucu S.F.’nin burun kemiği kırıldı.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, yürütülen soruşturma kapsamında R.R.’nin ayrıca, ikamet izinsiz olarak ülkede ikamet ettiği de tespit edildi.

Polisin soruşturması sürüyor