Dikkatsiz motosiklet sürücüsü trafik levhasına çarptı Dikkatsiz motosiklet sürücüsü trafik levhasına çarptı

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Çatalköy’de, aralarında yaşanan tartışma sonucu Z.S.(K-27) ve 95 miligram alkollü içki tesiri altında olan R.R.(E-22) bir taraf, S.F.(E-23) ise diğer taraf olup birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurup kavga ettikleri sırada, aldığı darbe sonucu S.F.’nin  burun kemiği kırıldı.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, yürütülen soruşturma kapsamında R.R.’nin  ayrıca, ikamet izinsiz olarak ülkede ikamet ettiği de tespit edildi.

Polisin soruşturması sürüyor