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13.02.2024 tarihinde, saat 22.40 sıralarında, Girne ’de Kemal Kayacan Sokak üzerinde, Sibel Akın DALGALI (K-47), 387 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RD 516 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada gidiş istikametine göre yolun solunda park alanı içerisinde park halinde bulunan SA 670 plakalı araca çarpmıştır. Kazada yaralanan olmamıştır. RD 516 plakalı araç sürücüsü Sibel Akın DALGALI tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Polisin kaza yla ilgili açıklaması şöyle:

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