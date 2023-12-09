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Soruşturma devam ediyor.

Töre: Kamuya yapılan engelli vatandaş istihdamları olumlu

Töre: Kamuya yapılan engelli vatandaş istihdamları olumlu

Vodka, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve Beyin Cerrahi Servisi'nde müşahede altına alındı.

Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Evrim GÜRYEL (K-44) yönetimindeki SR 714 plakalı salon araçla, dikkatsiz bir şekilde doğu istikametine seyrettiği sırada önünde gidenVlademır Anatol Evıch VODKA'nın (E-45) yönetimindeki bisiklete çarptı.

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