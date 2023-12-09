Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Evrim GÜRYEL (K-44) yönetimindeki SR 714 plakalı salon araçla, dikkatsiz bir şekilde doğu istikametine seyrettiği sırada önünde gidenVlademır Anatol Evıch VODKA'nın (E-45) yönetimindeki bisiklete çarptı.
Vlademır Anatol Evıch VODKA, bisikletinin sağ arka kısmına aldığı darbe sonucu yaralandı.
Vodka, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve Beyin Cerrahi Servisi'nde müşahede altına alındı.
Olayın ardından araç sürücüsü Evrim GÜRYEL tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.