Uyuşturucu operasyonuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

24.01.2023 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından F.K.(E-40)’nin kullanımdaki araçta yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve akabinde, kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 0.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

