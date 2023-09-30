Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Naşit Akmansel olayla ilgili bulguları aktardı. Akmansel huzurda bulunan zanlı E.S'nin 2023 yılı Nisan ve eylül ayları içerisinde Girne'de meydana gelen 16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı meselesi ile ilgili olarak yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının 2023 yılı Nisan ve Eylül ayları içerisinde Girne'de, huzurunuzda bulunan zanlı Alsancak'ta sakin (Erkek-13) çocuk ile 1800 TL karşılığında cinsel ilişkiye girmek suretiyle 16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis memuru Akmansel olayın polisin bilgisine 29 Eylül 2023 tarihinde geldiğini ve zanlı E.S'nin aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten polis memuru Naşit Akmansel, ifadesinde çocuğun yaşını bilmediğini ve böyle bir olay yaşadığını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin devam ettiğini müştekinin sosyal hizmetler görevlileri yardımı ile ifadesinin alınacağını belirterek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için ilk etapta zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.