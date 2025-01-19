Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

18.01.2025 tarihinde, saat 15.15 sıralarında, Girne’de Farabi Sokak üzerinde, Saiful İslam ASIF (E-25) yönetimindeki UE 314 plakalı motosiklet ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce kavşakta durmayarak anayol durumunda bulunan Ilgaz Sokak’a giriş yapması sonucu o esnada Ilgaz Sokak üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Aydın Mustafa FİDANER (E-43) yönetimindeki YV 953 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Saiful İSLAM, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardındana cerrahi yoğun bakım servisinde müşahade altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.