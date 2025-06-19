Bankadan yapılan açıklamaya göre, kadın girişimciliğini desteklemeyi kurumsal öncelik haline getiren Halkbank, Türkiye'nin yanı sıra KKTC'de de kadın girişimcilerle bir araya geldi.

Buluşmaya, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin yanı sıra kamu, akademi ve özel sektörden çok sayıda temsilciyle kadın girişimci katıldı.

Etkinlikte, "Üreten Kadınlar Yarışması"na katılarak 100 finalist arasında yer alan, KKTC'de faaliyet gösteren kadın girişimcilere ödül takdim edildi.

İçim Çağıner Kavuklu liderliğinde kırsaldaki kadın üreticilerin el emeğini ekonomiye kazandırmak amacıyla faaliyet gösteren Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA KOOP), Deniz Solyalı başkanlığında tarımsal üretimden ürün işlemesine ve satışa uzanan alanlarda üretim yapan "4K Kadın Kooperatifi" ile cam işleme sektöründe yatırımlarıyla öne çıkan Yaprak Özyalçın tarafından kurulan "Mosglass" ödüle layık görüldü.

Ödül töreninin ardından program, girişimcilik yolculuklarıyla ilham veren kadınların katılımıyla düzenlenen iki ayrı panel oturumuyla devam etti.

"İlham Veren Kadınlar" başlığıyla gerçekleşen panelde, Nezihe Filiz Toker (Bone Sante), Deniz Bengül (Nish Coffee) ve Şükrüye Özbilen (Egglin) girişimcilik deneyimlerini paylaştı.

İkinci panelde de İçim Çağıner Kavuklu (Acapulco Hotel/GİKAD-Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği), Yaprak Özyalçın (ÖzYalçın Construction) ve Deniz Solyalı (4K Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi) katılımcılara hitap etti.

Açıklamaya göre banka, bu projeyle, 2021'den bu yana 250 bin kadın girişimciye toplam 95,4 milyar lira finansman sağlarken, KKTC'de faaliyet gösteren yaklaşık 1000 kadın girişimciye de 345 milyon lira destek verdi.

Türkiye genelinde yeniden başlatılan Üreten Kadınlar Buluşmaları aracılığıyla yedi bölgede ve KKTC'de kadın girişimcilerle bir araya gelinerek yerel potansiyelin daha görünür hale getirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Halkbank Genel Müdürü Arslan, KKTC'deki kadın esnafa daha fazla finansal destek sağlamak adına mevcut plasmanlarını yüzde 100 artırdıklarını vurguladı.

Kadın esnafa özel ilave 50 milyon lira kaynak ayırdıklarını belirten Arslan, "Ayrıca kadın girişimci kredimizi, sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kadın girişimcilere özel olarak, Türkiye'de uyguladığımız cari faiz oranının 500 baz puan altında sunacağız." ifadelerini kullandı.

Arslan, buluşmalarla girişimcilik alanındaki katkıları yaygınlaştırdıklarını belirterek, "2022'de bu etkileşim halkasına KKTC'yi de de dahil ederek önemli bir adım attık. KKTC'nin güçlü girişimci potansiyeline olan inancımızla buradaki kadın girişimcilerimize ulaşmak bizim için hem sorumluluk hem de bir gönül meselesiydi." değerlendirmesini yaptı.