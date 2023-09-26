Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, D.I.N.’nin (E-32) üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır paketler haline getirilmiş toplam 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan F.F.I. (K-21) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da evrak sahteleme

Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, GKRY bölgesinden KKTC’ye geçiş yapmak isteyen S.S.’nin (E-42), daha önceden sahte olarak düzenlenmiş araç sigorta poliçesini, görevli memura vererek, tedavüle sürdü. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.