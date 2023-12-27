Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 25 yaşındaki K.G.E. ile 28 yaşındaki C.U.’nun üzerlerinde ve kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada, tasarruflarında toplam 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğu inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.