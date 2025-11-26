Karanlık madde kavramı, ilk kez 1930’lu yıllarda İsviçreli gökbilimci Fritz Zwicky’nin yaptığı çarpıcı gözlemlerle gündeme geldi. Zwicky, uzak galaksilerin dönüş hızlarının, sahip oldukları kütleyle açıklanamayacak kadar yüksek olduğunu fark etti.

Bilim dünyasında büyük merak uyandıran bu gözlemler, galaksilerin içinde görünmeyen bir kütlenin var olabileceği fikrini güçlendirdi. Işık yaymayan, ışığı yansıtmayan veya emmeyen bu gizemli madde, yalnızca kütleçekim etkisiyle kendini belli ediyordu. Bu durum, modern kozmolojinin temel taşlarından biri olan karanlık madde kavramının doğuşuna zemin hazırladı.

Uzmanlar, aradan geçen yaklaşık bir asra rağmen karanlık maddenin doğasını hâlâ tam olarak çözemese de evrenin yüzde 27'sinin bu görünmez maddeyle kaplı olduğunu düşünüyor.

Karanlık madde modelleriyle uyum gösteriyor

Tokyo Üniversitesi'nden astrofizikçi Prof. Tomonori Totani, karanlık maddenin ilk doğrudan kanıtını elde ettiklerini açıkladı.

Totani, olası karanlık madde sinyallerini araştırmak için, elektromanyetik spektrumdaki en enerjik fotonları tespit eden NASA'nın Fermi Gama Işını Uzay Teleskobu'ndan gelen verileri analiz etti. Galaksinin kalbinden küre şeklinde yayılan karanlık madde halesinin şekliyle eşleşen bir gama ışını deseni tespit etti.

Totani, "Bildiğim kadarıyla, kozmik ışınlardan veya yıldızlardan kaynaklanan hiçbir olgu, bu durumda gözlemlenen küresel simetriye ve benzersiz enerji spektrumuna sahip değil" dedi.

Astrofizikçi Prof. Tomonori Totani, sinyalin karanlık madde modellerinin öngördüğü gama ışını özellikleriyle yakın uyum gösterdiğini ortaya koydu.

Totani, bu gözlemin karanlık maddenin protondan 500 kat daha ağır parçacıklardan oluşabileceğine işaret ettiğini söylüyor. Ancak araştırmacılar, bu sonucu doğrulamak için benzer sinyallerin başka galaksilerde de görülmesi gerektiğini belirtiyor.

University College London’dan Prof. Kinwah Wu “Bu olağanüstü iddia için olağanüstü kanıt gerekir. Bu analiz o seviyeye ulaşmış değil, ancak araştırmaların sürdürülmesi için motive edici bir çalışma” açıklamasını yaptı.

Profesör Totani karanlık maddeye dair daha net sonuçlar için başka gözlem bölgelerinde benzer spektrumda gama ışınlarının tespit edilmesinin “belirleyici etken” olacağının altını çiziyor.