KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının süreci planlayıp, yol haritası ortaya koymaması durumunda Okul Aile Birlikleri ve sendikanın her türlü talep, baskı ve eylemleri birlikte gerçekleştireceğini kaydetti.

Tahir Gökçebel, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Erenköy Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi ve Namık Kemal Lisesi müdürleri, okul temsilcileri, okul aile birliği başkanları, üyeleri ve İnşaat Mühendisleri Odası katkılarıyla dün sendikanın Lefkoşa merkez binasında toplantı yaptığını dile getirdi.

Gökçebel, 6 Şubat’tan beri depreme dayanıksız olduğu ortaya konan, eğitimi aksayan okul binalarıyla ilgili görüşmek, ileriki eğitim-öğretim yılında risklerin ortadan kaldırılarak çocukların eğitim hakkının ellerinden alınmaması için yapılması gerekenleri ortaya koymak amacıyla yapılan toplantıda bazı kararlar alındığını belirti.

Gökçebel şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığı bunca aydır ev ödevini yerine getirmemiştir. Okulların genel durumunun 1 hafta içerisinde raporlayarak kamuoyu ile paylaşması ve takvimlemenin yapılması için baskı yapılması, Yapılan planlamanın birlikte takip edilerek hayata geçirilmesi için birlikte çalışılması. Milli Eğitim Bakanlığına ortak çağrımız: Milli Eğitim Bakanlığı derhal bu okullarımızla ilgili hareket planını takvimlendirerek kamuoyu ile paylaşmalıdır. Bu okullarımızın gelecek akademik yıl, hangi şartlarda, nerede, nasıl, hangi şartlarda eğitim yapacağı açıklanmalıdır."