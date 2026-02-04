2026 yılı, gökyüzü gözlemcileri için dikkat çekici bir astronomi olayına sahne olacak. “Gezegen geçidi” olarak adlandırılan doğa olayı kapsamında, altı gezegenin aynı anda gökyüzünde sıralanmış şekilde görülmesi bekleniyor.

Uzmanlar, nadir görülen bu gök olayının 28 Şubat günü gün batımından kısa süre sonra izlenebileceğini bildirdi.

Altı gezegen aynı hat üzerinde sıralanacak

Astronomi literatüründe “planetary parade” olarak bilinen gezegen geçidi, Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerin Dünya’dan bakıldığında yaklaşık düz bir hat üzerinde görünmesi anlamına geliyor.

Bu tarihte:

Merkür

Venüs

Satürn

Jüpiter

Uranüs

Neptün

aynı anda gökyüzünde yer alacak.

Royal Museums Greenwich’ten uyarı

Uzman kurumlar arasında yer alan Royal Museums Greenwich, altı gezegenin teknik olarak görülebileceğini ancak gözlemin zor olacağını açıkladı.

Kurumdan yapılan değerlendirmede, “Tüm gezegenler görünür olacak ancak hepsini aynı anda seçebilmek ciddi bir gözlem çabası gerektiriyor” ifadelerine yer verildi.

Bazı gezegenler ufka yakın olacak

Uzmanlara göre Merkür, Venüs, Satürn ve Neptün, gün batımından sonra batı ufkuna çok yakın konumda bulunacak. Bu durum:

Gün batımı ışığı

Binalar ve ağaçlar

Hava koşulları

gibi faktörlerin gözlemi zorlaştırmasına neden olabilir.

Ayrıca Neptün’ün görülebilmesi için mutlaka teleskop gerektiği belirtildi.

Uranüs i̇çin teleskop gerekli

Açıklamalara göre Uranüs, Boğa takımyıldızı bölgesinde gökyüzünde daha yüksek bir konumda yer alacak ve gece yarısına kadar batmayacak.

Ancak bu gezegenin de net şekilde görülebilmesi için teleskop kullanılması öneriliyor.

En kolay görülecek gezegen: Jüpiter

Uzmanlara göre altı gezegen arasında en rahat gözlemlenebilecek olanı Jüpiter olacak.

Jüpiter’in, İkizler takımyıldızı bölgesinde gece boyunca gökyüzünde yüksek bir konumda bulunacağı ve şehir ışıklarının yoğun olduğu bölgelerden bile çıplak gözle görülebileceği ifade edildi.

Gezegenin parlak bir ışık noktası şeklinde seçilebileceği bildirildi.

2026’da gök olayları devam edecek

Astronomi uzmanları, 2026 yılı boyunca gökyüzünde pek çok önemli olayın yaşanacağını belirtiyor. Bunlar arasında meteor yağmurları, “mavi Ay” ve tutulmalar da bulunuyor.

Özellikle Birleşik Krallık’ta 12 Ağustos’ta yaşanması beklenen neredeyse tam Güneş tutulmasının, 1999’dan bu yana görülen en etkileyici tutulmalardan biri olacağı kaydedildi.

Tutulmada Güneş’in yaklaşık yüzde 90’ının Ay tarafından örtülmesi bekleniyor.

Uzmanlardan gözlem tavsiyesi

Astronomlar, gezegen geçidini izlemek isteyenler için şu önerilerde bulunuyor:

Ufku açık ve karanlık bir alan tercih edin

Gün batımından hemen sonra gözlem yapın

Teleskop veya dürbün kullanın

Hava durumu tahminlerini takip edin

Yetkililer, uygun koşullar sağlandığında bu nadir doğa olayının unutulmaz bir görsel şölen sunacağını belirtiyor.