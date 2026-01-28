Fransa'nın Herault bölgesindeki Olonzac kasabasında yaşayan Patrick ve Evelyne Sire çifti, kedileri Filou'nun 9 Ağustos 2025'te İspanya'nın Maçanet de la Selva kentindeki Fransız sınırına yakın ve evlerinden yaklaşık 250 kilometre uzaklıkta bulunan bir akaryakıt istasyonunda verdikleri mola sırasında karavanın açık bir penceresinden atladığını söyledi.

Patrick Sire, takip eden günler ve haftalar boyunca iki kez akaryakıt istasyonuna geri döndüğünü, ancak bölgedeki hiç kimsenin kayıp kedilerine dair herhangi bir iz görmediğini söyledi.

‘Umudumuzu yitirmeye başlamıştık’

Çift, aylar geçtikçe umutlarını yitirmeye başladıklarını, ancak 9 Ocak'ta evlerine yaklaşık 1.5 km mesafedeki Homps kasabasında yaşayan bir kadından telefon aldıklarını anlattı. Kadın, Filou'nun bulunduğunu bildirdi.

Mikroçip taramasıyla tespit edildi

Kadın, Aralık ayından bu yana kediyi dışarıda beslediğini, çok zayıf olduğunu ve öksürdüğünü söyledi. Bunun üzerine kediyi yerel bir veterinere götürdü. Burada yapılan mikroçip taraması, kedinin Filou olduğunu doğruladı.

Patrick Sire, France3 News'e yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Filou bize ulaşmak için onca yolu kat etti. Ama bunu nasıl yaptı? Otoyolu mu takip etti? Kasabalardan mı geçti? Nehirleri mi izledi? Asla bilemeyeceğiz.