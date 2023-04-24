Bilecik 1. Amatör Lig play-off final maçında A Grubu namağlup lideri Söğütspor ile B Grubu namağlup lideri Vitraspor karşı karşıya geldi. Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'ndan oynanan müsabakaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Maçın normal süresi golsüz beraberlikle sonuçlandı.

15'şer dakikalık uzatmaların ilk yarısının 102. dakikasında gelişen atakta kaleci ile karşı karşıya kalan Söğütsporlu Furkan Dumlu, topu filelere göndererek, skoru 1-0 yaptı. Gol sonrası tüm futbolcular tribünlere koşarken, tribünlerden aşağı atlayan taraftarlar da büyük sevinç yaşadı. Bu esnada tribünler ile saha arasındaki polis güvenlik bariyerleri devrilince hem futbolcular hem de taraftar altında kaldı. Barikatlar kaldırılırken, şans eseri yaralanan olmadı.

117. DAKİKADA SAHA KARIŞTI

Müsabakanın ikinci uzatma devresinin 117. dakikasında Söğütspor atağında Samet Çelebi, topu filelere göndererek, durumu 2-0'a getirdi. Bu esnada kulübede bulunan Söğütspor yöneticisi Erol Uçar, iddiaya göre yaklaşık 100 metre depar atarak gol sevinci yaşamaya gitti. Ardından Vitraspor taraftarları sahaya pet şişe atınca, Erol Uçar da şişeyi alıp tribünlere yeniden fırlattı.

Bu hareket sonrası Vitraspor taraftarları adeta çılgına dönerken, şeref tribününde bulunan taraftarlar da duruma tepki gösterdi. Yönetici Erol Uçar'ı da güvenlik güçleri dışarı çıkardı.

SÖĞÜTSPOR ŞAMPİYON OLDU

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Söğütspor, Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu oldu. Söğütspor, 30 Nisan Pazar günü Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'ndan 1969 Bilecik Spor Kulübü ile BAL play-off müsabakasına çıkacak. Kazanan takım seneye Bilecik'i BAL'da temsil edecek.