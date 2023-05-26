Gönyeli-Alayköy Belediyesi, anne ve babalar günü kutlamaları çerçevesinde Tatlısu, Mağusa ve Yeşilırmak bölgelerine geziler düzenledi. 65 yaş üzeri vatandaşları kapsayan etkinlikte hem ülkenin birçok bölgesi gezildi hem de vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamada gezilerin 2 hafta daha devam edeceği ifade edildi.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, en değerli varlıklarımız 65 yaş üzeri vatandaşlarımızı belediye olarak hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını söyleyerek bu gezilerin rutin olarak hayata geçirilmesinin planlandığını kaydetti.

Amcaoğlu, 65 yaş üzeri vatandaşlar için yaşlılara hizmet birimi tarafından birçok hizmetin hayata geçirildiğini, bundan sonraki dönemde bu hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Gönyeli Alayköy Belediyesi Yaşlılara Hizmet Birimi, gezilerin yanı sıra, birim üyelerine periyodik olarak evde sağlık kontrolü, berber ve kuaför hizmeti, bahçe temizliği, doğum günü kutlaması ve acil ihtiyaçların giderilmesi gibi pek çok hizmet sunuyor.

Öte yandan yaşlıların doktor ihtiyacının karşılanması için ise Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde sağlık ocağının kısa süre sonra hizmet vermeye başlayacağını hatırlattı.