Gönyeli-Alayköy Belediyesi Belediye Meclisi 31 Ocak 2023 tarihli meclis toplantısında TK02/2023 sayılı karar uyarınca, 1 Mayıs tarihine kadar inşaat ruhsatı almadan inşaatı başlamış tüm yapı sahiplerinin tapudan onaylı mevcut durum krokisi(sınır ihlali olmadığını ispat edici belge) ile belediyeye inşaat ruhsatı için başvurmaları gerektiği kararını aldı.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi tarafından yapılan açıklamada bu tarihe kadar başvurmayan tüm yapılarla ilgili gerekli işlemlerin Gönyeli Alayköy Belediyesi tarafından yapılacağı ve 51/95 sayılı Belediyeler Yasasının 97. Maddesi uyarınca inşaat ruhsat harcının %10’u kadar ek ücret alınacağı duyuruldu. Daha ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşların Gönyeli Alayköy Belediyesi İmar Şubesi’ne başvurabileceği belirtildi.