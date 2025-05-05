Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli Tenis Kulübü’ne ait açık kortlarda yürütülen çelik yapı çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

Başkan Amcaoğlu:

“Gönyeli Tenis Kulübü’ne ait açık kortları dört mevsim tenisçilerimize hizmet verebilmesi adına hayata geçireceğimiz uluslararası standartlardaki çelik yapı projemizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak, spor, sporcuya ve altyapıya yatırımlarımızı sürdürüyor; bundan sonra da sürmeye devam edeceğiz. Tenis kortları projemizi de son sürat devam ettirerek kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz.” dedi.