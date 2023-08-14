Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, korgeneralliğe terfi eden ve görev süresi sona eren Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nu kabul etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükelçi Feyzioğlu, “Yaklaşık 9 aydır pek çok konuda yakın çalışma yaptığımız Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu'nu 30 Ağustos itibariyle şanlı ordumuza korgeneral rütbesiyle hizmete devam etmek üzere uğurluyoruz” ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu, “Yolları açık, yeni rütbeleri hayırlı olsun. Nazik veda ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederken, vatan hizmetinde yolumuzun daima bir olduğunu, dolayısıyla özünde bir vedanın söz konusu olamayacağını ifade etmek istiyorum” açıklamasında bulundu.