Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Kader Çamlıbelli olayla ilgili bulguları aktardı.

Çamlıbelli 3 Mayıs 2023 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu üzerindeki Mevlevi Çemberi’nde, polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü C.R'nin şüpheli hareketleri sonucu, üzerinde ve aracında arama yapmak maksadıyla araca girmeye çalışan polis memurunu darp etmesi sonucu, polis memurunun araçtan dışarıya doğru düşerek başını vurup yaralanmasına ve cep telefonunun kırılarak hasara uğramasına sebep olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis zanlı C.R'nin olay yerinden aracı ile ayrılmış ancak, yapılan soruşturma sonucu tespit edilerek tutuklandığını ve akabinde zanlının Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan aramada ise, bir miktar hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntıları bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis zanlı alyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Gülay Süleymanoğlu Uğur zanlının davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

