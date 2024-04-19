Tokatlılar bir önceki gece yaşadıkları 4,7 ve 4,1’lik depremlerin korkusunu atlamamışken kent daha büyük bir depremle sallandı.

Dün akşam saat 18.11’de Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı Tokat’ın yanı sıra Yozgat, Samsun, Ankara, Çankırı, Kayseri, Amasya, Nevşehir ve Kırıkkale’de de hissedildi.

4,7’lik deprem nedeniyle geceyi sokakta geçiren çok sayıda vatandaş, sarsıntıyla birlikte kendilerini sokağa attı.

Deprem Tokat ve Yozgat’ta hasara neden oldu, can kaybı yaşanmadı.Sarsıntı nedeniyle Tokat’ta eğitime bir gün ara verildi.

5,6’lık depremin ardından büyüklükleri 3,5 ve 4,4 arasında değişen artçılar yaşandı.

“FAY ÜZERİNDE HAREKETLENME FAZLA”

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

4,4 büyüklüğündeki artçı depremin ardından bir paylaşım yapan Görür, fay üzerinde hareketlenmenin fazla olduğuna dikkat çekti.

FAY HATTININ GÜNEYBATISINA DİKKAT

“Bu fayın güneybatısındakiler dikkatli olmalı.” diyen Prof. Dr. Görür, hasarlı binalardan uzak durulması gerektiği çağrısında bulundu.