ABD'li oyuncu Michelle Trachtenberg 39 yaşında hayatını kaybetti. Trachtenberg, Gossip Girl dizisinde canlandırdığı Georgina Sparks rolüyle hafızalara kazınmıştı.

Son aylarda sosyal medya paylaşımlarında belirgin kilo kaybı dikkat çeken Michelle Trachtenberg, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada sağlıklı ve mutlu olduğunu söylemişti.

Son kutladığı doğum gününde Instagram’da “39 ve harika hissediyorum” mesajını paylaşan ünlü oyuncunun ani vefatı, hayranları arasında büyük bir üzüntüye neden oldu.

MİCHELLE TRACHTENBERG KİMDİR?

Babası Michael Trachtenberg, fiberoptik mühendisi; annesi Lana Trachtenberg önceleri oyuncu daha sonra ise vantrilog olmuştur. Rusya kökenlidir. Kendisinden büyük, Irene adında bir kız kardeşi vardır. Akıcı bir şekilde, anadili gibi Rusça konuşmaktadır. Buffy the Vampire Slayer, Six Feet Under, House M.D., Gossip Girl gibi çok sayıda popüler dizide rol almıştır.