Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'in son haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Fenerbahçe, derbi öncesi moral bulmuştu. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi saat 20.30'da başlayacak.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Arao, Arda, Pedro, Valencia.

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Salih, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.

DERBİDE KART ÇOKLUĞU DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

İki takım arasında oynanan son 27 müsabakada hakemler, toplam 17 kırmızı ve 167 sarı kart gösterdi. Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 27 derbide 87 kez kartla cezalandırıldı.

Sarı-lacivertli futbolcular, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 81 de sarı kart gördü.

Rekabetteki son 27 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha "hırçın" bir görüntü ortaya koydu.

Siyah-beyazlı futbolculara, bu maçlarda 11 kırmızı ve 86 sarı olmak üzere toplam 97 kart gösterildi.

ALTAY 9 MAÇTA GOL YEMEDİ

Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe ile sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatan Altay Bayındır ise Süper Lig'deki 9 maçta rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Bu sezon tüm lig maçlarında görev yapan Altay, kalesinde 26 gol gördü.