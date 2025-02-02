Komşu Yunanistan’ın turistik Santorini Adası ve çevresinde sismik hareketlilik yaşanıyor.

Ege Denizi’nde dün büyüklükleri 3,5 ila 4,4 arasında değişen sekiz deprem meydana geldi. Art arda meydana gelen depremler bugün de sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 10.22’de merkez üssü Ege Denizi’ndeki Aniye Adası olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

24 SAATTE 30'DAN FAZLA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Ege Denizi'nde dün saat 15.51'den bugün 15.55'e kadar en küçüğü 1,3 ila en büyüğü 4,8 olan 30'un üzerinde sarsıntı tespit edildi.

Bunlardan 4 ila 4,8 arasında, toplam 8 deprem kayıtlara geçti.

Son olarak merkez üssü Ege Denizi olan saat 20.41'de 4,5 ve saat 20.45'te 4,4 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.

SANTORİNİ'DE ETKİNLİKLER İPTAL, OKULLAR TATİL

Dünyaca ünlü Santorini Adası çevresindeki sismik hareketliliğin 2012’de yaşanan aktivite ile benzerlik gösterdiği ifade ediliyor.

Santorini Adası Belediyesi Meclisi’nin düzenlediği olağanüstü toplantıda, son dönemde adada artan sismik hareketlilik nedeniyle tedbir alınmasına karar verildi.

Bu kapsamda, adada bugün ve yarın belediyeye ait kapalı alanlarda düzenlenmesi planlanan her türlü etkinlik ile toplantı iptal edildi.

Tedbirler kapsamında, yarın için kreşlerde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

EGE’DEKİ DEPREMLER TÜRKİYE’Yİ NE KADAR ETKİLER?

Depremlerin yaşandığı bölgenin Türkiye’ye yakın olması, bu bölgede yaşanabilecek büyük bir depremin Türkiye’yi ne kadar etkileyeceği sorusunu gündeme getirdi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki art arda depremler üzerine sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.

Görür, “Yunanistan’ın Ege Denizindeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda sözkonusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum.” ifadelerini kullandı.