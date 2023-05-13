Türkiye’de cumhurbaşkanı ile milletvekili seçiminin birlikte yapılacağı yarın, 4 cumhurbaşkanı adayı ile 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayı yarışacak. Seçimlerde, 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde, pusuladaki sıralamaya göre Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak.

Cumhurbaşkanı adaylarından biri olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Ancak İnce’nin adaylıktan çekilmesi oy pusulalarında değişikliğe yol açmayacak. Adaylıktan çekilmesine rağmen yurt dışında İnce’ye verilen ve pazar günü İnce'ye verilecek oylar da geçerli sayılarak döküm cetvellerine işlenecek. Ancak, İnce’nin ilk turda yüzde 50’nin üstünde oy alarak ikinci tura kalması halinde, bu seçime katılamayacak ve ikinci tur seçime sadece ikinci ve üçüncü sırada yer alan adaylar katılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılacak Milletvekili Genel Seçimine ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek.

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda, 191 bin 884 sandık kurulacak. Yurt içi ve dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak.

Türkiye’de yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53 bin 172.

Seçimler, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle yeni önlemler altında yürütülecek. Depremlerden etkilenen illerden taşınan seçmenler, adres kayıtlarını aldırdıkları yerlerde oylarını kullanacak, oylar o seçim çevresi için sayılacak.

Deprem bölgesinden yaklaşık 133 bin seçmen diğer illere kayıtlarını aldırdı. Depremden etkilenen illerde seçimin sağlıklı yapılabilmesi için YSK tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandı, buradaki seçmenlerin güvenli şekilde oy kullanması için konteyner alanlar oluşturuldu.

Türkiye genelinde oy verme saatleri

Türkiye genelinde oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek. 9 Mayıs’a kadar yurt dışı temsilciliklerde oy kullanamayan yurt dışı seçmenler, 14 Mayıs saat 17.00'ye gümrüklerde oy verebilecek. Gümrüklerde 24 saat oy verme işlemi devam edecek.

Yurt dışı temsilciliklerinde rekor katılım

Türkiye’deki 14 Mayıs seçimleri için KKTC de dahil yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi kapsamında rekor katılımla 1 milyon 691 bin 531 seçmen oy kullandı. Yurt dışı seçmenlerden 2018 seçimleri için 1 milyon 358 bin 584 kişi sandık başına gitmişti.

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylamaya kalırsa

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde seçim ikinci oylamaya kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.

Türkiye YSK Başkanı: Tüm önlemler alındı

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili hazırlıkları tamamladıklarını, her türlü güvenlik tedbirini aldıklarını bildirdi. Yener, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sorular üzerine, seçim güvenliğiyle ilgili alınan önlemleri anlatan Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin, Türk demokrasi tarihi adına önemli bir aşama olduğunu, bu seçimlerin, seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin en fazla katılım sağladıkları seçim olarak tarihe geçtiğini söyledi. Başkan Yener, YSK'nin, seçime ve oy verme gününe ilişkin hazırlıklarını tamamladığını, Seçim Takvimi uyarınca iş ve işlemlerin normal seyrinde devam ettiğini ifade etti.

Ahmet Yener, "Seçim günü enerji kesintisi ve siber saldırı gibi teknolojik altyapıya ilişkin tüm tedbirler alınmış, gerekli deneme testleri de yapılmıştır. Şu an itibarıyla YSK, il ve ilçe seçim kurullarımızca, seçimlerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi için tüm önlemler alınmıştır." diye konuştu. Oy pusulalarının dağıtımının tamamlandığını ifade eden Yener, bu seçimde ilk kez görme engelli seçmenlerin kendi başlarına oy kullanmalarını sağlayacak şablonların hazırlandığını belirtti.

Tüm sandık sonuç tutanakları, partilerin sandıktaki görevlilerine veriliyor

Seçimin temel belgesinin sandık sonuç tutanağı olduğuna işaret eden Ahmet Yener, sandık kurullarında siyası partili üyelerin de bulunduğunu, tutanakların tüm sandık kurulu üyelerince ıslak imza altına alındığını vurguladı. Yener, seçimde yarışan siyasi partilerin, tüm sandık kurullarında da yer aldığını, tüm sandık sonuç tutanaklarının, siyasi partilerin sandıkta görevli üyelerine de verildiğini belirterek, bu tutanakların, resmi formatında taranıp sisteme girildiğini, aynı zamanda siyasi partilerin genel merkezleriyle de paylaşıldığını hatırlattı. Seçimle ilgili kanunlarda da seçim sonuçlarına itiraz ve şikayet mercilerinin belirlendiğini ifade eden Yener, "Tüm bu mekanizmalar seçim boyunca işlemekte ve seçimlerimiz güvenli şekilde sonuçlandırılmaktadır." dedi.

Deprem bölgesi seçime hazır

YSK Başkanı Yener, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde seçimin sağlıklı yürütülmesi için yapılan hazırlıkları da anlattı. Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Yener, deprem sonrasında önce YSK personelinden bir heyeti bölgede görevlendirdiklerini, heyetin ilk aşamada, il ve ilçe seçim kurullarında meydana gelen zararları, ihtiyaçları tespit ettiğini söyledi. Daha sonra YSK üyelerinin bölgeyi ziyaret ettiğini söyleyen Yener, en son da kendisinin, Hatay ve Kahramanmaraş'taki hazırlıkları yerinde incelediğini hatırlattı.

Başkan Yener, "Depremde zarar gören okullarımızın hemen yanında, bahçesinde konteyner alanlar oluşturuldu ve seçmenlerimizin bu alanlarda güvenli şekilde oylarını kullanması için gerekli tüm tedbirler alınmış durumdadır." dedi. Yener, deprem nedeniyle başka şehirlere giden depremzedelerin, göç ettikleri yerlerde oylarını kullanabilmeleri için, bulundukları yerlere adres kayıtlarını yaptırmaları konusunda gerekli kolaylıkların sağlandığını da anlattı.

Başkan Ahmet Yener, "Şu an, deprem bölgesinde, yaklaşık 8 milyon 900 bin civarında seçmenimizin kaydı bulunmaktadır. Her şey hazır. Seçmenlerin güvenli şekilde oy kullanmaları için tüm tedbirler alınmıştır." diye konuştu.

Yurt dışındaki oylara beş kilitli koruma

Yurt dışında 73 ülkede kurulan temsilciliklerde oy verme işleminin 9 Mayıs itibarıyla sona erdiğini de hatırlatan Yener, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için gümrüklerdeki oy verme işlemlerinin 14 Mayıs'a kadar devam edeceğini belirtti. Yener, yurt dışındaki seçmenlerden oy kullananların sayısının 2018 seçimlerine göre arttığını belirterek, "Şu an itibarıyla toplam oy kullanan seçmen oranı, yaklaşık yüzde 53 civarında." dedi.

Yurt dışında kullanılan oyların, güvenli şekilde Türkiye'ye getirildiğini ve ATO Congresium'a taşındığını aktaran Yener, oyların burada, bir anahtarı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı'nda, diğer anahtarları da siyasi parti temsilcilerinde bulunmak üzere beş kilit altına alındığını bildirdi.

Emniyet güçlerinin, ATO Congresium civarında gerekli önlemleri aldığını da söyleyen Yener, bu oyların, Türkiye genelinde oy verme işleminin tamamlanacağı 14 Mayıs saat 17.00'de açılarak sayılacağını bildirdi.