Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef'te heyecan giderek artıyor.

CEKETE ADIM ADIM

Ceket yarışına adını yazdırabilmek için hafta boyu mücadele eden yarışmacılardan gün sonunda galip gelen balkona çıktı.

Sırasıyla Beyza, Kerem, Semih, Erim ve Eda'nın balkona çıktığı yarışmada; Onur ve Şirin son ikiye kaldı.

İLK TURUN PUANLARI

MasterChef'in 21 Aralık Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümünde; Onur ve Şirin ilk turda trüf mantarı ve kekikler ile yaratıcı bir tabak hazırladı.

İlk turun sonunda Onur 17,5 puan alırken; Şirin 12,5 puan aldı.

ESRA TOKELLİ KONUK OLDU

MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli'nin konuk olduğu bölümde; ikinci turun yemeği Esra'ya şampiyonluğu getiren "Kış Kazı" yemeği oldu.Onur ve Şirin, 50 dakikada Esra'nın All Star finalindeki tabağına en yakın yemeği yapmak için canla başla mücadele etti.

ŞİRİN'İN GÖZYAŞLARI

İkinci tur tadımları sonrası puanlamayı bekleyen yarışmacılardan Şirin, "Odaklanamıyorum artık" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

"DAHA BAŞARILI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORDUM"

Tabağında parfüm ve buğday patlağı eksik olan Şirin, ikinci turda toplamda 21 puan aldı. Böylece Şirin, gece sonunda 33,5 puana ulaştı.

Mehmet Şef, Şirin’e “Kaz, ördek falan senin daha iyi yapabileceğin ürünler. Açık söyleyeyim senin daha başarılı olacağını düşünüyordum” dedi.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Onur ise ikinci turda şeflerden 28,5 puan alarak toplamda 46 puana ulaştı. Böylece MasterChef'e veda eden isim Şirin oldu.

Onur, “Bu hafta benim için baya zor, stresli ve yorulduğum bir hafta oldu. Bu potada Şirin’le olmak istemezdim. Ama buraya gelirken ben 'MasterChef’te yarışacağım ve o ceketi giyeceğim' hayaliyle geldim. Bunun için de her şeyi yapacağım” dedi.

"MASTERCHEF'TEN 7. OLARAK AYRILIYORSUN"

Mehmet Şef, Şirin’e; “Sen de beni etkileyen şey şu, insanın hedefine ulaşabilmek için 2 yılını vermesi çok önemli bir şey. Sen iyi kalpli birisin” dedi

Danilo Zanna ise “Senin geleceğin çok parlak olacak. Çalışmaya devam et. İyi ki geldin, çok güzel yarıştın” dedi.

Somer Şef ise “Çok iyi yarıştın ama bu hafta iyi bir haftan değildi. İmzanı atmak için eline fırsat geçti ama olmadı. Çok da üzelecek bir şey yok iki senedir çalıştığın MasterChef’ten 7. olarak ayrılıyorsun. Artık kocaman bir ailen var. İyi ki buradan bir Şirin geçti” ifadelerini kullandı.