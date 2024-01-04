Altının ons fiyatı, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle gerilerken, 2000 dolar üzerindeki seyrine devam ediyor.

Ons altın yüzde 2.044 dolardan işlem görüyor.

Yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin gelecek adımlarına yönelik ipuçları vereceği için önemli olacak.

Altının gram fiyatı ise en yüksek 1.960 lirayı görürken; şu dakikalarda yüzde 0,18 primle 1.957 liradan alıcı buluyor.

Çeyrek altın 3 bin 423 TL, yarım altın 6 bin 662 TL, cumhuriyet altını 13 bin 652 TL'den işlem görüyor.