Altın fiyatları, ABD’de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verilerinin Fed’in yakın zamanda faiz indirimlerine gideceği yönünde beklentileri düşürmesiyle değer kaybetti.

ABD tarım dışı istihdam verisi öncesi 2056 dolar seviyelerinde işlem gören altının ons değeri, verinin açıklanmasının ardından 2028 dolar seviyelerine kadar geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 29 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı 1991 lira, çeyrek altın 3 bin 276 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 13 bin 354 liradan işlem görüyor.