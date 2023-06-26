

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Haziran 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altın fiyatları yükseldi ancak işlemcilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam etmesi olasılığını değerlendirmesiyle üç ayın dip seviyesine yakın seyretti.

Altının ons fiyatı 1926 dolar civarında hareket ediyor.

GRAM ALTINDA YENİ ZİRVE

İç piyasada gram altın dolardaki yükselişin etkisiyle 1593 liraya çıkarak zirvesini yeniledi. Çeyrek altın 2 bin 563 liradan, cumhuriyet altını 10 bin 570 liradan satılıyor.

Piyasalar bu hafta bayram nedeniyle 1,5 gün işlem görecek.

İç piyasada Merkez Bankası'nın faiz artışı sonrası sadeleşme adımları takip ediliyor. Hafta sonunda Merkez Bankası, sadeleştirme politikası kapsamında ilk adım olarak Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gitti.

Buna göre, menkul kıymet tesis oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine karar verilirken, Tebliğ kapsamında, menkul kıymet tesis oranı, gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanı yüzde 57'nin altında kalan bankalar için 7 puan artırımlı, yüzde 70 ve üzerinde olan bankalar için 2 puan indirimli uygulanacak.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bu hafta ABD'de büyüme verilerinin yanı sıra harcama ve ücretlere ilişkin de kapsamlı verilerin açıklanacağını ifade eden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları ve Fed tutanaklarından alınacak sinyallerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 ve 1.900 doların destek, 1.950 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.